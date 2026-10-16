Chủ động truyền thông để ngăn khủng hoảng trong trường học

Chiều 15-10, hơn 500 cán bộ, giáo viên các cấp trên địa bàn TP Đồng Nai đã tham dự Hội nghị tập huấn “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục và đào tạo trong tình hình mới”.

Hội nghị do Sở GD-ĐT TP Đồng Nai phối hợp với Công ty Truyền thông và Giáo dục (TGH) cùng Tin học Đại Dương tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng truyền thông, giúp các cơ sở giáo dục chủ động phòng ngừa, ứng phó và xử lý khủng hoảng truyền thông trong trường học.

Tham dự có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Đồng Nai; ông Phạm Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đồng Nai; ông Trần Văn Mạnh, Phó Phòng Thư ký - Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM… cùng hơn 500 cán bộ, giáo viên các cấp trên địa bàn TP Đồng Nai.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Quý Trọng, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số, thông tin về giáo dục được lan truyền nhanh, đa chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Những vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm hay các sự cố phát sinh bất ngờ có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành giáo dục.

Đại biểu tham dự hội nghị

Ông dẫn chứng, khi xảy ra sự cố liên quan đến học sinh hoặc xuất hiện thông tin nghi ngờ về an toàn thực phẩm, hình ảnh và thông tin có thể nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, tạo ra nhiều luồng ý kiến trước khi cơ quan chức năng có kết luận đầy đủ. Trong tình huống này, nếu nhà trường chậm thông tin hoặc thiếu thống nhất trong phát ngôn có thể khiến dư luận suy đoán, làm gia tăng áp lực đối với nhà trường và cơ quan quản lý.

Ông cho rằng các cơ sở giáo dục cần xây dựng quy trình tiếp nhận, xác minh và cung cấp thông tin khi phát sinh sự việc; xác định rõ người chịu trách nhiệm phát ngôn, đầu mối phối hợp và phương thức cập nhật thông tin. Việc xử lý phải dựa trên tình hình thực tế, bảo đảm tính chính xác, khách quan, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ học sinh.

Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Đối với việc phối hợp với báo chí, cán bộ quản lý giáo dục cần nắm rõ các quy định liên quan đến hoạt động báo chí, chủ động xác minh thông tin về cơ quan báo chí và phóng viên theo quy định, đồng thời cung cấp thông tin qua đầu mối phù hợp. Khi phát sinh vướng mắc, đơn vị cần trao đổi với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tránh ứng xử tùy tiện hoặc cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng.

Bên cạnh xử lý sự cố, ông Phạm Quý Trọng nhấn mạnh vai trò của truyền thông chính sách. Một chính sách dù có mục tiêu tích cực vẫn có thể gặp phản ứng nếu thông tin được truyền tải chậm, thiếu giải thích hoặc chưa làm rõ những vấn đề mà chính sách hướng đến giải quyết.

Vì vậy, ngành giáo dục không chỉ cần phổ biến nội dung chính sách mà còn phải chủ động lắng nghe phản hồi, giải đáp những băn khoăn của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nhận diện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh cách triển khai và hoàn thiện chính sách.

Ông Phạm Quý Trọng, cho rằng ngành giáo dục cần đổi mới tư duy truyền thông theo hướng chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án thông tin thay vì chỉ phản ứng khi sự việc đã xảy ra. Mỗi cán bộ, giáo viên cần phát huy vai trò lan tỏa thông tin tích cực trên các kênh phù hợp, trong đó có những nhóm trao đổi trực tuyến được sử dụng thường xuyên, qua đó góp phần hạn chế thông tin sai lệch.

“Chủ động truyền thông không đồng nghĩa với việc chỉ quảng bá thành tích hay tìm cách kiểm soát dư luận. Điều cốt lõi là cung cấp thông tin có trách nhiệm, nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề phát sinh và thể hiện tinh thần cầu thị trong quá trình giải quyết”, ông Phạm Quý Trọng lưu ý.

Khi truyền thông được triển khai từ sớm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, báo chí và cộng đồng, các nguy cơ khủng hoảng có thể được nhận diện và xử lý kịp thời hơn. Qua đó, truyền thông không chỉ góp phần bảo vệ uy tín của ngành mà còn củng cố niềm tin của phụ huynh, học sinh và xã hội đối với ngành giáo dục.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Song Ngữ Á Châu, TP Đồng Nai chia sẻ: “Buổi tập huấn rất thiết thực, cung cấp nhiều thông tin hữu ích về công tác quản lý giáo dục. Qua đó, tôi có thêm góc nhìn và kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành hoạt động nhà trường, đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý các tình huống phát sinh và xây dựng môi trường giáo dục tích cực, an toàn cho học sinh”.

Ông Phạm Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đồng Nai, cho biết trong bối cảnh thông tin trên Internet và mạng xã hội lan truyền nhanh chóng, truyền thông không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền mà còn là một bộ phận quan trọng trong công tác quản lý, điều hành và xây dựng niềm tin của phụ huynh, học sinh và xã hội đối với ngành giáo dục. Theo ông các cơ sở giáo dục cần chủ động phổ biến kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách, quy định và nhiệm vụ trọng tâm của ngành; phát huy hiệu quả website, fanpage và các kênh thông tin chính thức của cơ sở giáo dục. Nội dung truyền thông cần đa dạng, thiết thực, tập trung giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương giáo viên tận tụy, học sinh tiêu biểu và những chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy học, quản lý và chăm sóc người học. Đối với những vụ việc phát sinh có khả năng ảnh hưởng đến học sinh, phụ huynh và uy tín nhà trường, các đơn vị phải chủ động tiếp nhận, xác minh khách quan, báo cáo đúng thẩm quyền và cung cấp thông tin chính xác, thống nhất, kịp thời. Tuyệt đối không tùy tiện phát ngôn, suy đoán hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời phải bảo vệ thông tin cá nhân, hình ảnh và quyền lợi hợp pháp của học sinh. “Quản trị truyền thông không phải là né tránh hay che giấu khuyết điểm mà phải trung thực trong tiếp nhận thông tin, nghiêm túc trong xác minh, rõ ràng trong xử lý và có trách nhiệm trong cung cấp thông tin theo quy định. Qua đó, giải quyết vấn đề từ cơ sở, hạn chế thông tin sai lệch và củng cố niềm tin của phụ huynh, xã hội đối với nhà trường’, ông Phạm Hồng Thắng nhấn mạnh.

HỒ TRINH