Tuyên truyền, giáo dục học sinh về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy

Sáng 21-10, Công an quận 5 (TPHCM) tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh Trường tiểu học Hàm Tử (phường 1) với hơn 740 học sinh, giáo viên tham dự.

Tại đây, lực lượng chức năng đã trao đổi các nội dung về quy định đội mũ bảo hiểm, kỹ năng đi bộ an toàn, quy định và kỹ năng đi xe đạp, thắt dây an toàn trên xe ô tô; văn hóa giao thông, nhường đường cho xe ưu tiên, điểm mù của xe ô tô, không uống rượu bia khi lái xe đối với phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, công an cũng phát 6 mũ bảo hiểm, 20 móc khóa, 200 tờ rơi tuyên truyền cho các em học sinh tham dự; qua đó góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh, phụ huynh và giáo viên, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tương tự, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra các bãi trông giữ xe ở các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh

Sáng cùng ngày, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy và thuốc lá cho gần 2.300 học sinh tại Trường THCS Tân Sơn. Các em học sinh được tuyên truyền về các loại ma túy, cách phân biệt, nhận biết và tác hại của ma túy; đặc điểm của người nghiện, sử dụng ma túy; thủ đoạn của tội phạm ma túy và biện pháp để phòng tránh cho bản thân, gia đình.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp học sinh biết cách bảo vệ bản thân và gia đình, mọi người xung quanh trước tệ nạn ma túy; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn tệ nạn ma túy, thuốc lá xâm nhập vào nhà trường, gia đình.

CHÍ THẠCH