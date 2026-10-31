Chủ tịch Saigontourist Group bàn về đổi mới sáng tạo và tiếp lửa cho người trẻ đất Mũi khởi nghiệp

Ngày 30-10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 (CamaUP’26) và Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, với chủ đề “The New Tide – Con nước mới”. Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự.

Tại Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, có bài phát biểu “Tri ân những người đi mở cõi phương Nam – Cùng Cà Mau vươn mình”, gợi lại câu chuyện về các bậc tiền nhân từ hơn ba trăm năm trước đi khai phá vùng đất phương Nam, để rồi dải đất hình chữ S được nối dài đến tận Mũi Cà Mau, và nay các thế hệ tiếp nối cùng nhau làm cho vùng đất ấy giàu đẹp hơn.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa có cuộc đối thoại với các đại biểu tại diễn đàn, với mong muốn góp sức cho các dự án mới, nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại Cà Mau bằng những sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa kết hợp với công nghệ và chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group tham gia chia sẻ tại ngày hội

Đặc biệt, tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026) trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CamaUP’26), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa tham gia với vai trò thành viên Ban Giám khảo, đã mang đến những chia sẻ giàu kinh nghiệm thực tiễn, khơi mở tư duy kinh doanh và truyền cảm hứng cho 12 nhóm khởi nghiệp trẻ.

Trước khi cùng các thành viên Ban Giám khảo đánh giá những dự án, bà Ánh Hoa có buổi chia sẻ với chủ đề “Từ mũi đất cuối trời đến hệ sinh thái doanh nghiệp”. Không đặt mình ở vị trí một người đến để đưa ra những nhận xét hay đánh giá đơn thuần, bà Ánh Hoa chọn cách trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và đối thoại với những người trẻ đang trên hành trình xây dựng doanh nghiệp.

Điều đầu tiên Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group muốn truyền tải đến các nhà sáng lập trẻ là hãy thay đổi cách nhìn về quê hương. Cà Mau thường được nhắc đến như vùng đất cuối trời, nơi có những giới hạn về khoảng cách địa lý và hạ tầng. Nhưng dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, bà cho rằng đây lại là vùng đất sở hữu nhiều tài sản chưa được định giá đúng.

Từ lợi thế thủy sản, rừng ngập mặn, năng lượng, hệ thống sông rạch đến những công trình hạ tầng đang từng bước mở rộng không gian phát triển, bà Ánh Hoa chỉ ra rằng Cà Mau có nhiều điều kiện để hình thành những mô hình kinh doanh mới.

Bà Ánh Hoa dẫn chứng ngành tôm có sản lượng lớn nhưng vẫn còn khoảng trống trong số hóa giao dịch và quản trị dữ liệu; rừng ngập mặn có giá trị sinh thái đặc biệt nhưng chưa được chuyển hóa tương xứng thành sản phẩm du lịch và kinh tế xanh; hệ thống sông rạch có thể trở thành lợi thế logistics và du lịch nếu được tổ chức khai thác hiệu quả.

Từ những phân tích này, bà gửi đến các startup một thông điệp đáng suy ngẫm: “Lợi thế của Cà Mau không nằm ở chỗ ‘có nhiều’. Lợi thế nằm ở chỗ có nhiều mà chưa được tổ chức”.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, chính những khoảng trống giữa tài nguyên và khả năng tổ chức, giữa tiềm năng và giá trị thị trường là nơi người trẻ có thể tìm thấy cơ hội khởi nghiệp.

Đây cũng là lời nhắn nhủ có ý nghĩa đối với những người trẻ đang lựa chọn khởi nghiệp ngay tại quê hương mình: không nhất thiết phải rời bỏ địa phương để tìm kiếm cơ hội lớn. Đôi khi, cơ hội nằm ngay trong những vấn đề mà cộng đồng đang đối diện mỗi ngày.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành du lịch, bà Ánh Hoa đặc biệt quan tâm đến khả năng chuyển hóa tài nguyên bản địa thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Theo bà, Cà Mau không thiếu cảnh quan thiên nhiên, rừng ngập mặn, sông nước và những nét văn hóa đặc sắc. Nhưng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế tạo ra giá trị lớn, cần vượt qua tư duy khai thác cảnh quan đơn thuần.

Một du khách đến Cà Mau không chỉ để ngắm rừng, đi thuyền hay chụp ảnh tại những điểm tham quan. Họ có thể trải nghiệm cuộc sống địa phương, tìm hiểu nghề thủ công, thưởng thức sản vật có nguồn gốc minh bạch, lưu trú tại homestay và mang những sản phẩm đặc trưng của vùng đất về làm quà.

Để tạo nên hành trình đó, các giải pháp khởi nghiệp cần được kết nối với nhau. VGOME có thể hỗ trợ vận chuyển chặng cuối; Hành Trình Xanh phát triển phương tiện thủy ghép chuyến; Sổ Ơi hỗ trợ số hóa hoạt động kinh doanh của các hộ dịch vụ; Giáp Xanh Lục Bình tạo ra trải nghiệm thủ công; Ecombox giúp đóng gói và vận chuyển đặc sản đến tận tay du khách.

Điều bà Ánh Hoa muốn nhấn mạnh là công nghệ và đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ sự thấu hiểu con người, từ nhu cầu thật của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ ý kiến tại ngày hội

Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group đặc biệt lưu ý các startup không nên chạy theo những xu hướng công nghệ chỉ để tạo sức hút. Một sản phẩm công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được vấn đề cụ thể.

Một trong những nội dung được các nhà sáng lập trẻ đặc biệt quan tâm là khả năng đưa dự án khởi nghiệp tiếp cận những doanh nghiệp lớn, có hệ thống phân phối và thị trường rộng.

Từ góc nhìn của Saigontourist Group – doanh nghiệp quản lý hàng trăm cơ sở lưu trú, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm, với hệ sinh thái hoạt động từ du lịch, lưu trú, ẩm thực đến giải trí – bà Ánh Hoa cho rằng các startup cần thay đổi tư duy từ phát triển một sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp có khả năng kết nối vào chuỗi giá trị.

Bà Ánh Hoa đặt 12 dự án tại NEX 2026 vào bốn nhóm hệ sinh thái có tiềm năng hợp tác với doanh nghiệp lớn, gồm chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống minh bạch; kinh tế tuần hoàn và trải nghiệm cao cấp; du lịch cộng đồng và kinh tế địa phương; trách nhiệm xã hội và tác động cộng đồng.

Bà cũng khẳng định Saigontourist Group luôn sẵn sàng đón nhận những giải pháp có tính thực chứng, đáp ứng nhu cầu thực tế và có khả năng tạo ra giá trị bền vững. Tuy nhiên, để bước vào môi trường hợp tác chuyên nghiệp, các startup cần chuẩn bị nền tảng quản trị, pháp lý, sở hữu trí tuệ, chất lượng dịch vụ và bảo mật dữ liệu.

Khép lại buổi chia sẻ, bà Ánh Hoa gửi đến các nhà sáng lập trẻ một lời chúc và cũng là một lời động viên: hãy kiên trì, không nóng vội, không đốt cháy giai đoạn, nhưng mỗi năm phải tiến thêm một bước vững chắc.

Với bà Ánh Hoa, thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô hay lợi nhuận, mà còn bằng những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho cộng đồng, cho quê hương và cho đất nước. Triết lý chữ Hòa mà bà nhắc đến trong bài nói chuyện cũng chính là điều bà mong muốn thế hệ doanh nhân trẻ gìn giữ: hòa giữa công nghệ và con người, giữa lợi nhuận và bản sắc, giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm với thiên nhiên.

Từ những chia sẻ tại CamaUP’26, có thể thấy điều Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group mong đợi không chỉ là sự ra đời của những doanh nghiệp mới, mà còn là một thế hệ doanh nhân biết gắn khát vọng cá nhân với trách nhiệm xã hội, biết làm giàu từ chính tiềm năng quê hương và biết tạo ra những giá trị có ích cho đất nước.