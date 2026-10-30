Saigontourist Group kích hoạt mùa ưu đãi cuối năm 2026

Từ nay đến ngày 31/12/2026, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) triển khai chương trình khuyến mãi trên toàn quốc với nhiều ưu đãi về lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, hội nghị và tiệc tất niên.

Chương trình hướng đến nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, hội họp, tổ chức sự kiện và tổng kết hoạt động trong mùa cao điểm cuối năm.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ: “Chương trình khuyến mãi quý IV/2026 là món quà tri ân mà Saigontourist Group gửi đến quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi. Trong mùa cao điểm du lịch và sự kiện cuối năm, chúng tôi chú trọng xây dựng những chính sách ưu đãi thiết thực, giúp khách hàng tối ưu chi phí nhưng vẫn tận hưởng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và những trải nghiệm giàu cảm xúc tại hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc”.

Liên kết dịch vụ, gia tăng lựa chọn cho khách hàng

Điểm nhấn của chương trình là mô hình liên kết chéo dịch vụ giữa hai cụm khách sạn 5 sao và 4 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực, tiệc và hội nghị (MICE).

Cụm 5 sao gồm Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn và Grand Sài Gòn; cụm 4 sao gồm Continental Sài Gòn, Kim Đô, Đệ Nhất, Oscar Sài Gòn và Làng Du lịch Bình Quới. Khi địa điểm ban đầu không đáp ứng được công suất hoặc chưa phù hợp với ngân sách, phong cách, vị trí và thời gian tổ chức, khách hàng có thể được tư vấn lựa chọn dịch vụ tương đương tại một đơn vị khác cùng cụm hạng sao, tùy tình trạng phục vụ và điều kiện thực tế.

Mô hình này phát huy lợi thế mạng lưới, đa dạng hóa phương án tổ chức sự kiện và tăng tính linh hoạt cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp khai thác nguồn khách, công suất và sản phẩm giữa các đơn vị thành viên.

Song song đó, Saigontourist Group triển khai chuỗi Flash Sale vào các ngày 11/11, 27/11 (Black Friday) và 12/12, với nhiều hình thức ưu đãi dành cho các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, tiệc và sự kiện. Đây là cơ hội để khách hàng tìm kiếm các gói dịch vụ phù hợp, chủ động lên kế hoạch nghỉ dưỡng hoặc tổ chức những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm.

Ưu đãi lưu trú, nghỉ dưỡng từ đô thị đến biển

Tại TPHCM, các khách sạn thành viên giới thiệu nhiều gói lưu trú kết hợp quyền lợi ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ đưa đón.

Khách sạn Rex Sài Gòn triển khai gói Long Stay dành cho khách lưu trú từ 5 đêm liên tiếp, với các quyền lợi như miễn phí đón hoặc tiễn sân bay, giảm 15% giá thực đơn gọi món, giảm 30% phí giặt ủi, miễn phí minibar và tặng 15 phút massage tại Rex Health Club.

Khách sạn Grand Sài Gòn giới thiệu các gói trải nghiệm hạng Deluxe với giá từ 3.950.000 đồng/phòng/đêm. Nổi bật là gói The Grand Arrival Experience giá 4.167.000 đồng/đêm khi lưu trú từ 3 đêm, kèm dịch vụ đưa đón sân bay và bữa ăn đặc sản vùng miền; gói Refined Stay With Laundry giá 4.200.000 đồng/đêm, kèm quyền lợi giặt ủi và trà chiều.

Khách sạn Majestic Sài Gòn có gói lưu trú từ 4.845.000 đồng cho 2 khách, gồm một đêm phòng Century Suite, bữa trưa tại Saigon House, hai phần “Taste of Vietnam” tại Catinat Lounge, giặt ủi và đưa đón sân bay. Khách sạn Continental Sài Gòn tặng dịch vụ đón sân bay cho khách lưu trú từ 7 đêm và tặng cocktail hoặc mocktail cho khách đặt phòng qua website.

Tại miền Trung, Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Ninh Chữ giảm từ 40% đến 60% giá phòng, với mức giá từ 950.000 đồng đến 2.200.000 đồng/đêm, bao gồm ăn sáng, trà chiều hằng ngày và các ưu đãi dịch vụ. Khách đoàn đặt từ 10 phòng trở lên được hưởng chính sách tặng phòng theo quy mô đoàn.

Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên giới thiệu combo “Hành trình nghỉ dưỡng – Đón lễ an yên” giá 1.500.000 đồng cho 2 khách, gồm 2 đêm phòng Deluxe và bữa ăn. Tại Huế, Khách sạn Sài Gòn – Morin áp dụng giá phòng ưu đãi từ 1.000.000 đồng/đêm.

Ở miền Bắc, Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ có giá phòng Deluxe từ 1.100.000 đồng/đêm, kèm ưu đãi nâng hạng phòng view hồ và voucher sauna; các hạng Suite và Executive Suite giảm 30%, còn từ 1.600.000 đồng/đêm.

Đón mùa tiệc cuối năm với ưu đãi ẩm thực và MICE

Bên cạnh lưu trú, nhóm dịch vụ ẩm thực, hội nghị và tiệc tất niên là trọng tâm của chương trình, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị khách hàng, tổng kết hoạt động, tri ân đối tác, tiệc Giáng sinh và đón năm mới.

Tại Khách sạn Rex Sài Gòn, chương trình Rex Festive Passport diễn ra đến 15/12, tặng salad khai vị cho nhóm từ 6 khách và hộp chocolate thủ công cho hóa đơn từ 3.600.000 đồng. Khách đặt tiệc từ 100 khách trong tháng 10, tổ chức đến hết ngày 31/1/2027, được giảm 5% giá thực đơn, tặng backdrop chụp hình và voucher buffet sáng tại nhà hàng Hoa Mai.

Khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ trà chiều “Time of Love” tại Catinat Lounge giá từ 249.000 đồng/khách; buffet BBQ hải sản tại Sky Bar vào tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, giá 1.200.000 đồng/khách, giảm 15% khi đặt và thanh toán trước thứ 5.

Khách sạn Continental Sài Gòn giảm 10% giá thuê phòng họp MICE kèm ăn trưa và tiệc trà giữa giờ; giảm 10% vé Gala Dinner đêm 24/12 và Countdown Party đêm 31/12 đối với khách đặt trước ngày 31/10/2026.

Tại Khách sạn Kim Đô, khách tổ chức hội nghị được giảm 20% phí thuê phòng, tặng màn hình LED và backdrop. Gói tiệc tất niên có giá từ 5.000.000 đồng/bàn, kèm nước ngọt, nước suối trong 2 giờ và màn hình LED. Khách sạn Đệ Nhất ưu đãi tiệc cưới đến 10% hoặc đặt 10 bàn tặng 1 bàn; giá thuê phòng họp giảm đến 20%, phí thuê màn hình LED giảm 50%.

Khách sạn Đồng Khánh triển khai các gói tiệc tất niên, liên hoan cuối năm với nhiều quyền lợi như nước uống, màn hình LED, karaoke và bánh ngọt đầu giờ. Chính sách đặt 10 bàn tặng 1 bàn áp dụng cho tiệc trưa, đặt 15 bàn tặng 1 bàn áp dụng cho tiệc tối; buffet chay mua 10 vé tặng 1 vé.

Tại Làng Du lịch Bình Quới, khách hàng có thêm lựa chọn tổ chức tiệc cuối năm trong không gian mở, đậm nét văn hóa Nam Bộ. Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đơn vị giảm 20% giá món đối với thực đơn “Món ngon Làng Du lịch Bình Quới”.

Ở miền Trung, Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Ninh Chữ giảm 20% giá thuê phòng họp phục vụ hội thảo, sự kiện. Khách sạn Sài Gòn – Morin áp dụng buffet sáng giá 220.000 đồng/người, mua 10 vé tặng 1 vé; tiệc set menu từ 250.000 đồng/khách, cùng các ưu đãi chi phí âm thanh, màn hình LED và thiết kế banner cho tiệc từ 50 khách.

Tại miền Bắc, Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ giảm giá thuê phòng hội nghị đến 50%, với mức giá từ 3.000.000 đồng/nửa ngày; các gói tiệc có giá thực đơn từ 300.000 đồng/khách, kèm nhiều quyền lợi về màn hình LED, lưu trú, nhân sự biểu diễn và trang trí.