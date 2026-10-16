Saigontourist Group nhận giải Thương hiệu Truyền cảm hứng tại APEA 2026

Giải thưởng ghi nhận hành trình 51 năm phát triển thương hiệu, hệ sinh thái du lịch đa dạng và nỗ lực đưa bản sắc Việt vào các sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng cao.

Ông Trương Công Huy, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group đại diện nhận giải thưởng

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) được trao Giải thưởng “Thương hiệu Truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award), lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn và Du lịch, tại Lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương 2026 (Asia Pacific Enterprise Awards – APEA 2026), diễn ra ngày 15-10 tại GEM Center, TPHCM.

Giải thưởng đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình phát triển thương hiệu của Saigontourist Group, đồng thời ghi nhận những nỗ lực kết hợp giá trị di sản, chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo để tạo nên những trải nghiệm du lịch mang bản sắc Việt Nam.

Từ di sản thương hiệu đến hệ sinh thái du lịch

Ra đời ngày 1-8-1975, Saigontourist Group trải qua 51 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng sự chuyển mình của TPHCM và ngành du lịch Việt Nam. Từ những nền tảng ban đầu, doanh nghiệp từng bước phát triển thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái hơn 100 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, ẩm thực, vui chơi giải trí, đào tạo du lịch, hội nghị – triển lãm và các dịch vụ liên quan.

Trong hệ sinh thái này, mỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, chương trình lữ hành hay sự kiện văn hóa đều góp phần tạo nên những điểm chạm thương hiệu. Thông qua các sản phẩm và dịch vụ, du khách có cơ hội khám phá cảnh quan, con người, phong vị ẩm thực và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Định hướng ấy được thể hiện qua thông điệp “Tận hưởng bản sắc Việt” mà Saigontourist Group theo đuổi.

Một trong những hướng đi nổi bật của doanh nghiệp là kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với sáng tạo những sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn mới. Các không gian lưu trú gắn với lịch sử đô thị, chương trình giới thiệu ẩm thực vùng miền và sự kiện văn hóa quy mô lớn không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Thương hiệu được xây dựng từ trải nghiệm thực chất

Trong ngành du lịch, thương hiệu không chỉ được hình thành từ lịch sử hay danh tiếng, mà còn được củng cố qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế của khách hàng. Với Saigontourist Group, việc phát huy bản sắc Việt gắn liền với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách và tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Các lễ hội văn hóa ẩm thực Saigontourist Group luôn thu hút đông đảo khách tham gia

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết: “Chúng tôi trân trọng đón nhận Giải thưởng Thương hiệu Truyền cảm hứng tại APEA 2026. Với Saigontourist Group, đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực phát triển thương hiệu trong hơn nửa thế kỷ qua, mà còn là sự ghi nhận dành cho nhiều thế hệ cán bộ, người lao động đã cùng nhau xây dựng uy tín và tạo nên những giá trị riêng của Tổng Công ty”.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, sức hấp dẫn của thương hiệu Việt cần được thể hiện qua những giá trị mà khách hàng thực sự cảm nhận được trong mỗi lần sử dụng dịch vụ, mỗi chuyến đi và mỗi trải nghiệm văn hóa.

“Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ và mỗi hành trình mà Saigontourist Group mang đến đều tạo được giá trị thực chất cho khách hàng; mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp du khách hiểu hơn, yêu hơn văn hóa và con người Việt Nam. Khi bản sắc được chuyển tải bằng chất lượng, sự sáng tạo và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, đó sẽ là nền tảng để thương hiệu Việt tạo dựng sức hấp dẫn và vị thế trên thị trường quốc tế”, ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh.

Thêm động lực cho hành trình hội nhập

APEA do Enterprise Asia tổ chức, hướng đến ghi nhận các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong quản trị, tăng trưởng và đóng góp cho cộng đồng, qua đó thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2026, chương trình mang chủ đề “Forging Legacy – Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai”, đề cao những giá trị dài hạn và năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Giải thưởng “Thương hiệu Truyền cảm hứng” tiếp tục bổ sung dấu mốc vào hành trình phát triển của Saigontourist Group, bên cạnh nhiều danh hiệu và giải thưởng do Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, TPHCM cùng các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng. Các thành tích tiêu biểu của doanh nghiệp gồm danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng; Thương hiệu Quốc gia; Thương hiệu Vàng TPHCM; cùng các giải thưởng ASEAN và giải thưởng du lịch trong nước, quốc tế.

Trong tháng 10-2026, Saigontourist Group tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng, gồm “Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm” tại Better Choice Awards 2026; hai danh hiệu “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới” tại World Culinary Awards 2026; danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026” và Giải thưởng “Thương hiệu Vàng” TPHCM năm 2026.

Với nền tảng hơn nửa thế kỷ phát triển, Saigontourist Group hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.