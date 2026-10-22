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Chứng khoán châu Á “đỏ lửa”, VN-Index vẫn bứt phá

SGGPO

VN-Index tiếp tục tăng mạnh sau phiên bùng nổ hôm trước nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Nhà đầu tư coi bảng giá chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Nhà đầu tư coi bảng giá chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Trong phiên giao dịch ngày 22-10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đà tăng mạnh của VN-Index, đi ngược lại xu hướng giảm điểm chung của thị trường chứng khoán châu Á (chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất hơn 3,5%, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,65%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm 3,1%...).

Động lực chính giúp VN-Index tăng gần 22 điểm đến từ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn: VHM tăng 3,56%, VIC tăng 4,16%, BSR tăng 3,91%, VPL tăng 2,4%, GMD tăng 4,55%... Trong đó, riêng bộ ba cổ phiếu Vingroup (VHM, VIC và VPL) đóng góp cho VN-Index hơn 19 điểm.

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Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm

Trên thị trường chung, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và tiêu dùng phân hóa rõ nét, với diễn biến trái chiều giữa các mã trong cùng nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghiệp và nguyên vật liệu nghiêng về sắc xanh nhiều hơn, một số cổ phiếu tăng tích cực: HDC tăng 4,48%, VPI tăng 3,15%, IDC tăng 2,58%; ACV tăng 3,37%, GEE tăng 2,82%, DCM tăng 2,622%, NKG tăng 3,45%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt bật tăng mạnh trở lại: PVD tăng 5%, BSR tăng 3,91%, PVT tăng 2,61%, PVS tăng 2,2%, PLX tăng 1,99%...

Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng thứ 2 trên sàn HOSE với giá trị 341,6 tỷ đồng.

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Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 21,96 điểm (1,26%) lên 1.760,63 điểm; toàn sàn có 149 mã tăng, 167 mã giảm và 57 mã đứng giá. Trái ngược với sàn HOSE, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,59 điểm (0,23%) còn 261,08 điểm; với 57 mã tăng, 74 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường suy giảm khi tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 15.300 tỷ đồng. Tính chung cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt gần 16.200 tỷ đồng, giảm 5.200 tỷ đồng so với phiên trước đó.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

chứng khoán cổ phiếu VN-Index Vingroup

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