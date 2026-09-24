Chung tay giúp nông dân canh tác lúa phát thải thấp

Ngày 24-9, BASF Starting Ventures, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam), cùng chính quyền địa phương, các sở, ban ngành và UBND xã Phong Mỹ, xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp, đã công bố dự án hợp tác nhằm hỗ trợ tổng cộng 200 hộ nông dân quy mô nhỏ đến từ 4 hợp tác xã thuộc xã Trường Xuân, xã Phong Mỹ.

Các đơn vị trao tặng tượng trưng thiết bị quản lý nước tưới ướt-khô xen kẽ cho các hợp tác xã địa phương

Theo đó, 4 buổi đào tạo và trình diễn thực địa sẽ được tổ chức trong năm 2026 nhằm trang bị cho bà con nông dân các công cụ và kiến thức cần thiết, giúp thúc đẩy các phương pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án cũng sẽ cung cấp máy cuốn rơm và thiết bị quản lý nước tưới ướt-khô xen kẽ cho 4 hợp tác xã trên, qua đó giúp người trồng thực hành canh tác lúa phát thải thấp và quản lý rơm theo hướng tuần hoàn.

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam cho biết, việc giúp bà con nông dân sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu việc đốt rơm rạ sau thu hoạch và sử dụng hiệu quả hơn các phụ phẩm nông nghiệp, dự án sẽ giúp tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng địa phương và môi trường. Cùng với các đối tác khác, chúng tôi mong muốn tăng cường mạng lưới hợp tác và hỗ trợ trên toàn chuỗi giá trị ngành nông nghiệp, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ cung cấp cho bà con nông dân các kiến thức thực tiễn và công cụ cần thiết nhằm thực hành phương pháp canh tác phát thải thấp, quản lý nước hiệu quả, tận dụng phế phẩm từ rơm và củng cố liên kết chuỗi giá trị.

HẢI HẠNH