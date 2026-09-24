Thông tin kinh tế

WOW Center mang đến trải nghiệm bất động sản đột phá tại Nam Sài Gòn

Vừa qua, WOW Center của TT GENESIS chính thức mở cửa và đón hơn 1.000 lượt khách ngay trong ngày đầu tiên, mang đến trải nghiệm vượt khỏi khuôn khổ khu trưng bày sa bàn, trở thành hành trình tương tác đa giác quan thuyết phục người mua bằng thực chứng.

Trung tâm trải nghiệm WOW Center với kiến trúc ấn tượng tại thực địa dự án TT GENESIS
Trung tâm trải nghiệm WOW Center với kiến trúc ấn tượng tại thực địa dự án TT GENESIS

Tọa lạc ngay trên thực địa dự án TT GENESIS, mặt tiền lộ giới 30m thuộc Khu dân cư Đào Sư Tích, liền kề đô thị Phú Mỹ Hưng, WOW Center trải rộng 2.500 m². Đây là sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của Liên doanh Quốc tế, đáp ứng cho thế hệ khách hàng đòi hỏi ngày càng khắt khe về giá trị thực.

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Kiến trúc uốn cong dẫn lối, mỗi bước chân mở thêm một lớp thông tin

WOW Center thiết kế trải nghiệm theo từng chủ đề, mỗi khu chức năng đảm nhiệm một chương trong câu chuyện của dự án. Từ “xem nhà” đến “trải nghiệm không gian sống”, công trình mở ra hành trình tương tác đa giác quan để kết nối sâu sắc sản phẩm với nhu cầu thực tế của người mua. Để hiện thực hóa định vị “Căn hộ tri thức Nhật Bản” thành điểm chạm hữu hình, đội ngũ kiến trúc sư đã kiến tạo WOW Center dựa trên cảm hứng từ “Bảo tàng tri thức”.

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Hơn 1.000 lượt khách trong ngày đầu tiên khai trương

Nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ngay tâm điểm hệ sinh thái giáo dục quốc tế sầm uất, TT GENESIS là dự án mang định vị “Căn hộ Tri thức Nhật Bản” tiên phong trên thị trường. Hai tòa tháp The Maris và The Lucis với 1.438 sản phẩm, kiến tạo không gian sống lấy giáo dục và sự phát triển con người làm trung tâm.

Thông tin tham quan trải nghiệm

Địa điểm: WOW Center, Khu dân cư Đào Sư Tích, TPHCM

Website: https://ttcapital.vn/ | https://ttgenesis.vn/

MINH ĐỨC

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