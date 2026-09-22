PV Drilling tài trợ trường Tiểu học Phú Đức A, Vĩnh Long

Sáng 19-9-2026, tại xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã diễn ra Lễ khánh thành Khu Nhà hiệu bộ và Khu nhà chức năng mới của Trường Tiểu học Phú Đức A, do Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tài trợ xây dựng hơn 5 tỷ đồng.

Nghi thức cắt băng khánh thành hai phân khu mới của Trường Tiểu học Phú Đức A, xã Long Hồ (nay là Trường tiểu học Long An A), sáng ngày 19-9-2026

Tham dự lễ khánh thành, về phía Tổng Công ty PV Drilling có ông Mai Thế Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT; cùng đại diện các Phòng, Ban chức năng của Tổng Công ty.

Về phía địa phương có bà La Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Ngọc Bá Nhân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hồ; ông Trương Thanh Trà – Chủ tịch UBND xã Long Hồ; cùng các ông bà trong HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hồ; Ban Quản lý dự án khu vực Long Hồ; Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phú Đức A.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Ngọc Bá Nhân – thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy xã Long Hồ, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đặc biệt là Ban lãnh đạo PV Drilling cùng toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động của đơn vị, đã hỗ trợ nguồn kinh phí an sinh xã hội để thực hiện công trình này. Ông nhấn mạnh: “Đây là sự kiện rất ý nghĩa, là niềm vui to lớn đối với thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Phú Đức A (nay là Trường tiểu học Long An A)”.

Ông Trần Ngọc Bá Nhân – thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy xã Long Hồ, tặng thư tri ân và quà lưu niệm đến đơn vị tài trợ - Tổng Công ty PV Drilling

Ông Trần Ngọc Bá Nhân cho biết, từ hiện trạng các phòng học và phòng hành chính trước đây, dự án đã cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới được 26 phòng học, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Công trình xây dựng mới hoàn chỉnh các phân khu chức năng, gồm Khối hành chính quản trị, Khối học tập, Khối hỗ trợ học tập và Khối phụ trợ. Bên cạnh đó, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, gồm sân thượng, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy – chữa cháy cùng hệ thống trang thiết bị điện – điện tử phục vụ công tác giảng dạy đều được đầu tư, nâng cấp đồng bộ,… góp phần thiết thực để nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 về cơ sở vật chất. Đây là một thành quả có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng toàn diện nhu cầu dạy và học cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch HĐQT PV Drilling, phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch HĐQT PV Drilling chia sẻ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng địa phương xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học Phú Đức A – nơi góp phần nuôi dưỡng tri thức và ước mơ của các thế hệ học sinh trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình và hiếu học. Với kinh phí tài trợ 5 tỷ đồng, hai hạng mục Khu nhà hiệu bộ và Khu phòng học chức năng đã được hoàn thành khang trang, hiện đại, PV Drilling mong rằng công trình sẽ trở thành không gian học tập hiện đại, tiếp thêm điều kiện để thầy cô dạy tốt, các em học sinh học tập, rèn luyện tốt góp phần thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch HĐQT PV Drilling Mai Thế Toàn tặng bức tranh giàn khoan PV Drilling VIII đến thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Đức A

“Đối với PV Drilling, mỗi công trình an sinh xã hội không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng, tạo dựng những giá trị bền vững. Với giáo dục, đó còn là sự đầu tư cho con người và tương lai. Đây cũng là tinh thần PV Drilling kiên định theo đuổi trên hành trình phát triển, gắn ESG vào các hoạt động của doanh nghiệp, hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm đối với môi trường, người lao động và cộng đồng”- ông Mai Thế Toàn khẳng định.

Nhân dịp này, PV Drilling tặng 20 suất học bổng đến 20 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi suất trị giá một triệu đồng

PV Drilling tài trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại cho Trường Tiểu học Phú Đức A, xã Long Hồ (nay là Trường tiểu học Long An A)

Thầy Trần Văn Ân, Hiệu trưởng Nhà trường cam kết sẽ quản lý, khai thác và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, Nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và giữ gìn công trình luôn sạch đẹp, an toàn… biến cơ sở vật chất mới thành một trong những động lực để thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cũng là nâng chất lượng cho sự nghiệp “trồng người” của địa phương.

NGUYỆT ANH