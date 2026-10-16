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“Cổ phiếu Vua” bứt phá, VN-Index bật tăng sau 7 phiên giảm

SGGPO

Thị trường chứng khoán phiên 16-10 phục hồi dù thanh khoản sụt giảm mạnh. Tuy không giữ được mức điểm cao nhất phiên khi đóng cửa, VN-Index vẫn lấy lại mốc 1.700 điểm. Điểm tích cực là độ rộng thị trường nghiêng mạnh về sắc xanh.

Sắc xanh trên thị trường chiếm ưu thế
Sắc xanh trên thị trường chiếm ưu thế

Nhóm “cổ phiếu Vua” thu hút dòng tiền, hàng loạt mã đồng loạt tăng giá: SHB tăng 2,4%, CTG tăng 2,68%, BID tăng 2,26%, LPB tăng 2,13%, SSB tăng 1,57%, MSB tăng 1,02% và BVB tăng 1,46%; VCB, TCB, VPB và VIB tăng gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, chứng khoán, công nghiệp và tiêu dùng cũng ghi nhận sự hồi phục. Trong đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh như VHM tăng 3,57%, VRE tăng 1,11%, MWG tăng 1,51%, MSN tăng 1,42%, VNM tăng 1,05%...

Dù thị trường chung khởi sắc, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 17 liên tiếp trên sàn HOSE, với giá trị hơn 534 tỷ đồng.

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Khối ngoại bán ròng phiên thứ 17 liên tiếp trên sàn HOSE

Chốt phiên, VN-Index tăng 7,56 điểm (0,45%) lên 1.705,91 điểm, với 174 mã tăng, 120 mã giảm và 69 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,16 điểm (0,06%) xuống còn 259,13 điểm, với 70 mã tăng, 50 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt gần 11.000 tỷ đồng. Tính chung cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 11.500 tỷ đồng, giảm 4.400 tỷ đồng so với phiên trước.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

cổ phiếu vua chứng khoán VN-Index

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