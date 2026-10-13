Công an TPHCM truy nã Giám đốc Công ty TNHH TVX Group

Công an TPHCM phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Xuân, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group, trong vụ chiếm đoạt hơn 24,2 tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Trần Văn Xuân (32 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Văn Xuân. Ảnh: CATP

Theo điều tra, từ tháng 2-2022 đến tháng 12-2022, Xuân cùng đồng phạm tổ chức cho nhân viên gọi điện tiếp cận khách hàng, tư vấn chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng theo kịch bản chuẩn bị sẵn.

Các đối tượng liên hệ với đại diện các cổng thanh toán trực tuyến Alepay, Vimo mở tài khoản tiếp nhận thanh toán thẻ tín dụng của khách. Bằng thủ đoạn này, đường dây do Xuân cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,2 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Xuân. Do bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

Công an TPHCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài (phường Xóm Chiếu, TPHCM), gặp điều tra viên Trần Thế Anh qua số điện thoại: 0989.262.636.

NGUYỄN TÂN