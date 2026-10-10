Khởi tố 5 vụ án, bắt 21 người làm giả kết quả quan trắc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội "Giả mạo trong công tác" và "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại 5 công ty, đơn vị quan trắc môi trường.

Ngày 10-10, Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) phối hợp các Cục nghiệp vụ C01, C04, C05 đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Cơ quan điều tra họp án. Ảnh: CATP

Ngày 24-9-2026, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM gồm PC03, PC01, PC02, PC09, PA05, PA07, PK02 chia làm 5 tổ công tác đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 doanh nghiệp, đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường, 22 con dấu cùng các thiết bị liên quan.

Cơ quan điều tra đã mời 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đến làm việc, để thu thập tài liệu.

Công an khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn, hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Quá trình thực hiện, các đối tượng móc ngoặc, phân công chặt chẽ. Khi bị phát hiện, các đối tượng tiêu hủy, làm thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử và dữ liệu để che giấu hành vi.

Công an khởi tố nhiều người liên quan. Ảnh: CATP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" và "Mua bán trái phép hóa đơn". Các bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của 5 công ty nêu trên và đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Công an khám xét các địa điểm liên quan. Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc. Hành vi làm sai lệch kết quả tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Công an đọc lệnh khám xét. Ảnh: CATP

Hiện Phòng PC03 Công an TPHCM tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an phong tỏa khu vực trước Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Công an TPHCM khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan của kết quả. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

NGUYỄN TÂN