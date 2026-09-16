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Từ "nhìn đểu" đến vô cớ chém người: Truy nã 3 bị can

SGGPO

Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã 3 bị can trong vụ nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt chém người tại phường Bình Hòa (TPHCM).

Theo đó, 3 bị can gồm: Tống Gia Lộc (sinh năm 2008; ngụ ấp Tân Bình, xã Cô Tô, tỉnh An Giang), Phạm Quốc Toàn (sinh năm 2003; ngụ Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dĩnh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Trọng Tiền (sinh năm 2005, ngụ ấp Bình Phú, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

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Tống Gia Lộc, Nguyễn Trọng Tiền và Phạm Quốc Toàn (từ trái qua). Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 13-10-2025, tại một nhà trọ ở khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa) xảy ra mâu thuẫn từ việc liếc mắt "nhìn đểu" giữa Đoàn Văn Chí Thông (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 2001).

Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Thông rủ Nguyễn Văn Chiến, Trần Quốc Vũ, Nguyễn Trọng Tiền, Phạm Quốc Toàn và Tống Gia Lộc mang 4 con dao tự chế đi tìm nhóm của Tình. Khi đến tiệm sửa xe ở khu phố Đồng An 3, cả nhóm vô cớ xông vào chém anh L.V.H. gây thương tích, sau đó cầm dao rượt đuổi anh L.T.T. và anh L.M.X., gây náo loạn khu dân cư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến và Trần Quốc Vũ; khởi tố bị can đối với Thông, Lộc, Toàn, Tiền.

Tuy nhiên, sau đó Lộc, Toàn, Tiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Riêng Thông đến Công an phường Bình Hòa đầu thú.

Cơ quan công an kêu gọi các bị can sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, bất kỳ ai cũng có quyền bắt, giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Người dân có thông tin về các đối tượng bị truy nã trên báo ngay cho điều tra viên Lương Văn Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ: số 743B khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TPHCM, điện thoại: 0989.369.498.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

truy nã bị can Gây rối trật tự công cộng

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