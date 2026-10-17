Cứu bàn chân gần đứt lìa cho bé trai 4 tuổi bị tấm đá đè

Ngày 17-10, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết vừa phẫu thuật bảo tồn cẳng chân cho bệnh nhi M.Y. (4 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị tai nạn gần đứt lìa.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu bàn chân cho bệnh nhi

Trước đó, trong lúc đang chơi đùa, bé bất ngờ bị một tấm đá bàn thờ ngoài trời của gia đình rớt trúng cẳng chân. Cú va chạm mạnh khiến bé gãy cả hai xương cẳng chân trái, phần lớn các nhóm cơ bị dập nát, toàn bộ mạch máu chính nuôi bàn chân bị đứt hoàn toàn.

Tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở 1/3 giữa cẳng chân khiến vết thương rơi vào trạng thái đứt gần lìa. Nếu không kịp thời can thiệp và phục hồi nguồn máu nuôi, bàn chân bệnh nhi, đứng trước nguy cơ cao phải cắt bỏ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng phẫu thuật cấp cứu. BS-CK1 Nguyễn Hoàng Long, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, ê-kíp đã tiến hành nối một động mạch, một tĩnh mạch, đồng thời khâu phục hồi các nhóm cơ để giữ lại chức năng duỗi bàn chân cho bé sau này. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn nằm ở khâu tái tạo mạch máu.

BS-CK1 Trương Văn Tài, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh người trực tiếp phẫu thuật nối mạch máu, chia sẻ: khó khăn lớn nhất là kích thước mạch máu của trẻ 4 tuổi rất nhỏ, chỉ tương đương một cây tăm nhang. Khi bị dập nát, các tĩnh mạch bị co rút lại khiến việc tìm kiếm vô cùng phức tạp.

Ngày hôm sau bàn chân bé sưng phù căng cứng, các bác sĩ đánh giá tình trạng tĩnh mạch bị tắc nên tiến hành mổ cấp cứu thông lại tĩnh mạch đã nối, đồng thời lấy tĩnh mạch hiển lớn chân lành ghép thêm một tĩnh mạch để máu hồi lưu tốt hơn. Sau mổ bàn chân mềm lại bớt phù nề.

“Sự thành công của ca mổ phụ thuộc rất lớn vào đường luân chuyển của tĩnh mạch. Nếu tĩnh mạch ghép bị hỏng, máu tụ lại không thể chảy về tim thì máu mới từ động mạch cũng không thể đi xuống, khiến bàn chân nhanh chóng bị thiếu máu nuôi”, BS-CK1 Trương Văn Tài thông tin.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

BS-CK1 Trương Văn Tài cho biết, cùng với việc nối mạch máu, ê-kíp điều trị cũng đánh giá kỹ tổn thương thần kinh của bệnh nhi. Vết thương khiến thần kinh chày trước bị đứt hoàn toàn, thần kinh mác bị tổn thương nặng và dập nát không thể khâu nối. May mắn, nhánh thần kinh chày sau vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động tốt. Đây là yếu tố then chốt giúp bàn chân của bệnh nhi vẫn giữ được cảm giác sau khi phục hồi.

9 ngày sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã có những tiến triển tích cực. Bàn chân trái của bé mềm trở lại, không còn sưng nề, máu lưu thông tốt cả chiều đi lẫn chiều về. Các mô tổn thương đang trong quá trình tự tái tạo. Dự kiến, bé sẽ được tiến hành ghép da che phủ vết thương trong 2 ngày tới. Sau đó, được bó bột cố định trong khoảng một tháng rưỡi trước khi bắt đầu các bài tập vật lý trị liệu để tập đi trở lại.

THÀNH AN