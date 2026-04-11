Hồi sinh cánh tay đứt lìa, dập nát do tai nạn lao động

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, sau ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài nhiều giờ với cường độ cao, các bác sĩ đã tái tạo thành công cánh tay dập nát, đứt lìa cho bệnh nhân nam (48 tuổi).

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nhập viện vào giờ thứ 2 sau tai nạn lao động, với nhiều tổn thương nghiêm trọng: dập nát, đứt động mạch cánh tay, gãy nát thân xương cánh tay trái, các dây thần kinh tổn thương nặng…

Bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương hồi sức chống sốc và nhanh chóng chuyển lên phòng mổ, tận dụng tối đa “thời gian vàng” .

Bệnh viện đã triển khai 2 ekip vi phẫu độc lập hoạt động song song: vừa đặt cầu nối động mạch cánh tay tạm thời, vừa tiến hành lấy đoạn mạch ghép - nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu chi.

Tiếp đó, cả 2 ekip thực hiện đặt khung cố định ngoại vi nhằm giữ trục chi; nối gân cơ, nối ghép động mạch cánh tay và nối ghép các tĩnh mạch bị dập mất đoạn.

Các ekip phẫu thuật đã phải đối mặt với một ca đầy khó khăn, dù vậy, sau hơn 5 giờ đồng hồ, cánh tay đứt lìa đã được tái sinh.

Theo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, thành công của ca phẫu thuật không chỉ khẳng định năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực vi phẫu, mà còn chứng minh hiệu quả của mô hình cấp cứu phản ứng nhanh, tối ưu hóa từng phút trong xử trí các ca chấn thương đặc biệt nghiêm trọng tại bệnh viện.

DƯƠNG QUANG