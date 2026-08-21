Liên tiếp cứu người bệnh đứt lìa chi, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa được Giám đốc Sở Y tế biểu dương

Liên tiếp xử trí thành công hai trường hợp tai nạn lao động bị đứt lìa chi trong tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa vừa được Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng biểu dương về năng lực cấp cứu, phẫu thuật chấn thương nặng ngay tại địa phương.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thăm và động viên người bệnh và Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bà Rịa.

Ngày 21-8, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã đến thăm, động viên người bệnh và đội ngũ y, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Trong 10 ngày trở lại đây, đơn vị này đã liên tiếp xử trí thành công hai trường hợp tai nạn lao động bị đứt lìa chi.

Lãnh đạo và bác sĩ trực tiếp phẫu thuật thăm hỏi bệnh nhân Đ.Q.T.

Trước đó, ngày 10-8, anh Đ.Q.T. (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị máy cưa làm đứt lìa cẳng tay phải khi đang làm việc tại một xưởng gỗ. Người bệnh được đưa đến bệnh viện cùng phần chi đứt lìa được bảo quản lạnh. Sau khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ khẩn trương phẫu thuật trong khoảng 6 giờ, xử trí các tổn thương xương, mạch máu, gân và thần kinh, nối lại cẳng tay cho người bệnh.

Ngày 19-8, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một người đàn ông 59 tuổi trong tình trạng hai chi dưới bị đứt gần lìa. Sau gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bảo tồn được cả hai chi.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng đánh giá đây là những trường hợp cấp cứu đòi hỏi phải chạy đua với thời gian. Việc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa có thể chủ động xử trí ngay tại chỗ giúp người bệnh không phải mất thêm nhiều giờ chuyển đến bệnh viện tuyến cuối, giữ được “thời gian vàng”, tăng cơ hội bảo tồn chi và phục hồi chức năng.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ để cứu bệnh nhân đứt gần lìa 2 chi dưới.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM biểu dương tập thể bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Khoa Chấn thương chỉnh hình cùng các ê-kíp cấp cứu, phẫu thuật, gây mê và hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. "Cứu sống một người bệnh đã khó, giữ lại được một phần cơ thể tưởng chừng phải mất đi, giúp người bệnh có thêm cơ hội trở về với cuộc sống và lao động bình thường lại càng có ý nghĩa", Ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Ông Tăng Chí Thượng đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao tay nghề, làm chủ thêm các kỹ thuật chuyên sâu và tăng cường kết nối chuyên môn với các bệnh viện đầu ngành của TPHCM để người dân được cấp cứu, điều trị kịp thời ngay tại nơi mình sinh sống.

KHÁNH CHI