Cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển có sóng to, gió lớn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã phát hiện, cứu một ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.