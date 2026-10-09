Xã hội

Đà Nẵng có thêm gần 300 tay lái sẵn sàng cứu hộ mùa mưa bão

SGGPO

Chiều 9-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng phối hợp Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức bế mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Khóa học có 284 học viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong 33 ngày đào tạo lý thuyết và thực hành, học viên được hướng dẫn kiểm tra phương tiện, điều động, phòng ngừa va chạm, xử lý sự cố và thực hành các kỹ năng cứu sinh, cứu hộ...

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Cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành lớp đào tạo. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Phần thực hành chú trọng khả năng vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Thời tiết bất lợi trong giai đoạn huấn luyện cũng giúp học viên rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện, xử trí tình huống sát với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

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Phần thực hành chú trọng khả năng vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Đáng chú ý, trong quá trình thực hành, lớp học đã phối hợp các lực lượng và người dân cứu sống một người bị đuối nước tại chân cầu Thuận Phước. Sau 2 ngày kiểm tra, sát hạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Đà Nẵng cứu nạn đào tạo cứu hộ

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