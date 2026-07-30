Đà Nẵng kiến nghị đào tạo lái phương tiện thủy trước mùa mưa lũ

Ngày 30-7, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng kiến nghị khẩn trương đào tạo, cấp chứng chỉ cho lực lượng dân sự để chủ động ứng phó thiên tai.

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa bước vào cao điểm mùa mưa bão, nhưng nhiều địa phương nằm trong vùng thường xuyên ngập lụt ở Đà Nẵng vẫn thiếu lực lượng có chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, qua giám sát tại các địa phương bị ngập lụt nặng như Trà Leng, Hà Nha, Điện Bàn và Hòa Xuân, lãnh đạo địa phương kiến nghị sớm đào tạo, cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa cho lực lượng dân sự tham gia cứu nạn, cứu hộ cấp xã để tạo sự chủ động, kịp thời ứng cứu người dân vùng thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, hiện việc đào tạo, cấp chứng chỉ còn nhiều khó khăn do người học phải ra Hải Phòng hoặc vào Khánh Hòa để được đào tạo, cấp chứng chỉ. Điều này khiến các lực lượng tại chỗ gặp trở ngại trong việc đáp ứng yêu cầu về điều kiện pháp lý để vận hành phương tiện khi tham gia cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Từ thực tế trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan sớm tham mưu chủ trương tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ ngay tại địa phương, tạo điều kiện để lực lượng dân sự chủ động ứng cứu người dân khi thiên tai xảy ra.

TP Đà Nẵng cần rà soát, đánh giá toàn diện các phương án phòng, chống thiên tai; phương án vận hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du và công khai các phương án ứng phó đến người dân trước mùa mưa bão năm 2026.

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XUÂN QUỲNH