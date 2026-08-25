Đà Nẵng đào tạo lực lượng lái phương tiện cứu nạn, cứu hộ trước mùa mưa lũ

Ngày 25-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Xây dựng và Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức khai mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Học viên tham gia khóa đào tạo gồm 284 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và các lực lượng nòng cốt tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành vận hành phương tiện đường thủy

Học viên được trang bị kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy, kỹ thuật điều động, điều khiển phương tiện, kỹ năng cơ động, cập và rời bến, tránh va, xử lý sự cố, cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp. Qua đó, xây dựng lực lượng tại chỗ đủ khả năng vận hành phương tiện, sẵn sàng huy động khi có tình huống.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tham mưu Thành ủy, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp ứng phó thiên tai. Trong đó, tham mưu xây dựng thao trường huấn luyện phòng thủ dân sự; 3 bãi tập kết phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ;mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng.

Thiết bị không người lái được trang bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng nhận xét, việc đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nhằm xây dựng lực lượng tại chỗ có kỹ năng, bản lĩnh, chủ động cao nhất trước mùa mưa bão, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

NGUYỄN CƯỜNG