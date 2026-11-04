Đà Nẵng mở không gian sáng tạo văn hóa

Giữa những không gian di sản quen thuộc của Đà Nẵng, nghệ thuật đương đại đang mở ra những cách tiếp cận mới, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và đưa công chúng trở thành một phần của hành trình sáng tạo văn hóa.