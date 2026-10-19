Tìm phương án cung ứng xăng, dầu cho xã đảo Thạnh An

Canh con nước, di chuyển hàng giờ đồng hồ đường thủy chỉ để mua xăng, dầu, vừa tốn chi phí, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đây là thực trạng kéo dài nhiều năm qua của người dân xã Thạnh An, TPHCM.