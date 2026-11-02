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Check-in Tân Định - TPHCM: Tọa độ “chất” trên bản đồ du lịch quốc tế

SGGPO

Một tọa độ di sản... Một thế giới ẩm thực dân dã... Một không gian sáng tạo của giới trẻ thành phố. Tất cả hội tụ tại một địa danh vừa làm “nức lòng” truyền thông quốc tế!

THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN

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check-in Tân Định tọa độ chất bản đồ du lịch quốc tế phường Tân Định du lịch khám phá ẩm thực Bánh cuốn Tây Hồ bánh xèo Check-in Tân Định

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