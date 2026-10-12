Đà Nẵng: Tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt 5 liệt sĩ hy sinh tại núi Hòn Tàu

5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh xá 78, thuộc núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng, trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ”. Đây là nơi từng tiếp nhận, điều trị các thương binh thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà. Các trường hợp hy sinh phần lớn được an táng gần khu vực bệnh xá.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: PHI THÀNH

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; quan tâm, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc…

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn. Ảnh: PHI THÀNH

NGUYỄN CƯỜNG