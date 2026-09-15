Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu giám định ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Ngày 15-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng thông tin, thành phố đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN lớn nhất cả nước, với gần 26.000 phần mộ chưa xác định được danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn, chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu của Quân khu 5.

Đà Nẵng là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất cả nước. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Trước khối lượng công việc lớn, thành phố triển khai lấy mẫu đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện. Lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện, thực hiện liên tục, xử lý những khó khăn phát sinh tại từng địa bàn.

Từ việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN, nhiều di vật của liệt sĩ được phát hiện. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, với cách làm khoa học, linh hoạt, nhiệm vụ lấy mẫu đã hoàn thành sớm so với dự kiến ban đầu.

Đến nay, Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

NGUYỄN CƯỜNG