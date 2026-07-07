Xã hội

Đà Nẵng công bố thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Chiều 7-7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

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Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định và tặng hoa cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, một công việc khoa học, nhân đạo, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027). Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố cần phối hợp với các đơn vị quản lý, điều hành toàn bộ quá trình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, địa phương.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Hài cốt liệt sĩ Ngày Thương binh Liệt sĩ Quân khu 5 Chiến dịch 500 ngày đêm Đà Nẵng

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