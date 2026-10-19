Đặc khu Phú Quý nghiên cứu sân bay lưỡng dụng, phát triển du lịch xanh

Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đặt mục tiêu đưa du lịch xanh đóng góp 17 - 18% GRDP vào năm 2045, đồng thời phát triển các tour không rác thải, giao thông xanh và đề xuất nghiên cứu đầu tư sân bay lưỡng dụng.

Sáng 19-10, UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch xanh giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045.

Đề án hướng đến xây dựng thương hiệu “Phú Quý – Điểm đến biển đảo xanh, an toàn, thân thiện và bền vững”, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng cho phát triển du lịch.

Hội nghị công bố quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch xanh giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045

Theo đề án, du lịch xanh phấn đấu đóng góp trực tiếp 13 - 14% GRDP của đặc khu vào năm 2030 và tăng lên 17 - 18% vào năm 2045. Đến năm 2045, địa phương đặt mục tiêu đón 9.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du khách đạt khoảng 2.825 tỷ đồng.

Đặc khu Phú Quý định hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển đảo, như tour không rác thải, đi bộ ven biển, đạp xe, cắm trại dã ngoại và các hoạt động kinh tế đêm. Địa phương cũng khuyến khích sử dụng xe điện, xe đạp, ứng dụng năng lượng tái tạo tại cơ sở lưu trú, đồng thời kiểm soát sức chứa sinh thái để hạn chế tác động đến môi trường.

Đặc khu Phú Quý hướng đến phát triển du lịch xanh

Trong năm 2026, 100% cơ sở du lịch được yêu cầu ký cam kết giảm rác thải nhựa, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Đến năm 2030, Phú Quý phấn đấu có 50–70% cơ sở lưu trú đạt tiêu chí xanh; ít nhất 95% du khách hài lòng về môi trường du lịch...

Về hạ tầng, đề án đề xuất nghiên cứu đầu tư sân bay lưỡng dụng, thu hút tàu khách cao tốc thân thiện với môi trường và sớm thành lập Khu bảo tồn biển Phú Quý nhằm bảo vệ rạn san hô, hệ sinh thái ven bờ.

Địa phương đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua bản đồ du lịch số, mã QR tại các điểm đến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kinh doanh dịch vụ.

Du khách tham quan trên đảo Hòn Tranh thuộc đặc khu Phú Quý

Phú Quý cũng định hướng kết nối tuyến du lịch “Đại ngàn – Ngàn hoa – Biển xanh”, liên kết Gia Nghĩa – Đà Lạt – Phan Thiết – Phú Quý, nhằm hình thành chuỗi trải nghiệm từ cao nguyên đến biển đảo, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

TIẾN THẮNG