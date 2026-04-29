Lâm Đồng: Đảo Phú Quý kín phòng dịp lễ 30-4

Ngày 29-4, ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết lượng khách đăng ký ra đảo tăng mạnh từ khoảng 1-2 tháng trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Hiện nay, phần lớn khách sạn, nhà nghỉ trên đảo đã kín phòng. Vé tàu ra đảo Phú Quý hết từ rất sớm.

Du khách lên tàu cao tốc từ đất liền để ra đảo Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài nhiều ngày, trùng với thời điểm biển Phú Quý bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Biển êm, nắng đẹp, nước trong xanh đã khiến đảo trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách từ TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa và các tỉnh phía Nam.

Từ đất liền (cảng Phan Thiết), du khách chỉ mất khoảng 2,5 giờ để ra tới đảo Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo UBND đặc khu Phú Quý, toàn đảo hiện có khoảng 60-70 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ và gần 100 homestay phục vụ du khách nhưng đến thời điểm này, gần như không còn phòng trống, chỉ còn một số homestay nhỏ lẻ tiếp nhận khách đặt cận ngày.

Nhiều chủ cơ sở homestay tại đặc khu Phú Quý cho biết toàn bộ phòng đã được khách đặt kín từ đầu tháng 4. “Năm nay, khách đặt sớm hơn mọi năm rất nhiều. Có ngày, chúng tôi nhận hàng chục cuộc gọi hỏi phòng nhưng đành từ chối vì hết chỗ", chị Nguyễn Thị Niền, chủ một cơ sở homestay ở nơi đây chia sẻ.

Nhiều khách sạn, homestay trên đảo hiện đã kín phòng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Không chỉ phòng lưu trú kín chỗ, nhiều dịch vụ trên đảo cũng bước vào giai đoạn hoạt động hết công suất. Các đơn vị cho thuê xe máy trên đảo gần như không còn xe trống từ nhiều ngày trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và dự báo kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng tương tự. Hiện tại, nhà hàng, quán ăn hải sản trên đảo tăng cường nhân lực, chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ lượng khách lớn.

>>> Một số hình ảnh do phóng viên Báo SGGP ghi lại trên đảo Phú Quý:

Đặc khu Phú Quý hiện có nhiều cơ sở lưu trú, trong đó có những khách sạn cao cấp. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phú Quý hấp dẫn bởi vẻ đẹp nguyên sơ, nhịp sống chậm và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: TIẾN THẮNG

Du khách tham quan Cột cờ chủ quyền Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

Du khách tắm biển tại khu vực vũng Phật trên đảo Hòn Tranh thuộc đặc khu Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

Hòn Tranh với các bãi biển hoang sơ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Khu vực biển Mộ Thầy. Ảnh: TIẾN THẮNG

Núi Cao Cát và chùa Linh Sơn trên đảo Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

Các quán ăn, nhà hàng chuẩn bị hải sản phục vụ khách du lịch. Ảnh: TIẾN THẮNG

Dịch vụ chèo SUP thu hút du khách tham gia trải nghiệm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Du khách ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đến với đảo Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

Du khách tự do khám phá đảo Phú Quý. Ảnh: TIẾN THẮNG

TIẾN THẮNG