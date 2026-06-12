Đảo Phú Quý hướng tới trở thành điểm đến du lịch xanh tiêu biểu

Hàng loạt hoạt động văn hóa, quảng bá, xúc tiến du lịch và bảo vệ môi trường đã diễn ra tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 12-6, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý (đảo Phú Quý) tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng hình ảnh điểm đến Phú Quý xanh, sạch, thân thiện, hấp dẫn.

Lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững” tại đảo Phú Quý

Tại lễ phát động, các đại biểu cùng tham gia nhiều hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ban tổ chức cũng trao tặng 100 tài liệu tuyên truyền về Luật Du lịch, quy tắc ứng xử văn minh du lịch, bảo vệ môi trường du lịch và các mã QR giới thiệu điểm tham quan trên địa bàn đặc khu.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ phát động

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phú Quý với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, môi trường trong lành, hệ sinh thái biển đa dạng và những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển đảo có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch xanh của tỉnh và khu vực.

Thời gian qua, sự phát triển du lịch mạnh mẽ tại đảo Phú Quý cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, trách nhiệm và bền vững.

Hoạt động trồng cây xanh trên đảo Phú Quý

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè năm 2026”, tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình Dạ hội điện ảnh với chủ đề “Lâm Đồng - Hành trình biển, hoa và đại ngàn”, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng như triển lãm ảnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, chủ quyền biển đảo; trưng bày sách với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, chương trình “Đổi chai nhựa - Lấy sách” và các buổi chiếu phim phục vụ nhân dân.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến với thông điệp “Lâm Đồng - Đến để yêu”, góp phần kích cầu du lịch, hướng đến xây dựng ngành du lịch xanh, trách nhiệm và phát triển bền vững.

TIẾN THẮNG