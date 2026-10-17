Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17-10, trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 17-10-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tới Nhà Quốc hội dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tại Nhà Quốc hội sáng 17-10-2026, chuẩn bị dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐỖ TRUNG