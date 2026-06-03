Chính trị

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Sáng 3-6, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 3-6. Ảnh: VIẾT CHUNG
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Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 3-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đoàn đại biểu thành kính dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và giai cấp công nhân Việt Nam.

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Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 3-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau lễ viếng, đoàn đến dâng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

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Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 3-6. Ảnh: VIẾT CHUNG
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Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 3-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Đại hội có sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra ngày 4-6, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo chương trình làm việc, sáng 3-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiến hành phiên thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, quy chế đại hội, nghe trình bày tổng quát báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII và báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận theo các chuyên đề về đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn; đổi mới tài chính công đoàn; công tác tuyên truyền, vận động; phong trào thi đua lao động giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

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