Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9

SGGPO

Sáng 28-8, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 28-8. Ảnh: VIẾT CHUNG
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 28-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

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Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 28-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, sáng 28-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Quốc khánh Đảng Nhà nước Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

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