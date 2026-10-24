Đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh giám định sở hữu trí tuệ

Sáng 24-10, tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh, dự thảo đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Dự thảo quy định, chuyển chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ KH-CN.

Cùng với đó, dự thảo bãi bỏ các thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Dự thảo cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ. Theo đó không quy định về điều kiện đối với tổ chức và cá nhân giám định, chỉ quy định nghĩa vụ thông báo của tổ chức, cá nhân giám định khi hoạt động cung cấp dịch vụ và dự kiến quy định tại văn bản dưới luật quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện hoạt động giám định, trình tự thủ tục thực hiện giám định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ để tổng kết, đề xuất sửa đổi toàn diện luật vào thời điểm thích hợp, đảm bảo đồng bộ với lộ trình nghiên cứu, xây dựng Luật Bản quyền tác giả, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bộ KH-CN là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội điều hành phiên họp sáng 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Về bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm tra cho rằng, giám định về sở hữu trí tuệ là hoạt động có tính chuyên môn cao; kết luận giám định là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việc bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ trong khi chưa quy định cụ thể về cơ chế hậu kiểm có thể ảnh hưởng đến chất lượng, độ tin cậy của kết luận giám định, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc lựa chọn, đánh giá khi có nhiều kết luận giám định khác nhau.

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tiễn thi hành quy định về việc bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ để có giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát hiệu quả và nâng cao chất lượng của hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.

LÂM NGUYÊN