Đoàn đại biểu TPHCM khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm của Khu bảo thuế tổng hợp đặc biệt Dương Sơn, Trung Quốc

Chiều 28-9, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đã có buổi khảo sát Khu bảo thuế tổng hợp đặc biệt Dương Sơn, thuộc khu mới Lâm Cảng, Thượng Hải, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu TPHCM khảo sát Khu bảo thuế tổng hợp đặc biệt Dương Sơn.

Ảnh: TRẦN HÙNG- NGUYỄN QUỐC

Khu bảo thuế tổng hợp đặc biệt Dương Sơn được Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt thành lập năm 2020, với diện tích quy hoạch khoảng 25,31 km²; kết nối trực tiếp với cảng biển, sân bay và hệ thống logistics, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa và thương mại quốc tế.

Khu bảo thuế tổng hợp đặc biệt Dương Sơn được áp dụng các cơ chế hải quan thông thoáng hơn so với khu vực thông thường, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và giảm chi phí làm thủ tục.

Đoàn Đại biểu TPHCM khảo sát Khu bảo thuế tổng hợp đặc biệt Dương Sơn.

﻿Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Ấn tượng trước sự phát triển quy mô, hiện đại và năng động của Khu Dương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Được nhận định đây là minh chứng sống động cho tư duy đổi mới, đột phá của thành phố Thượng Hải trong việc dẫn dắt sự phát triển của các dịch vụ hiện đại và kinh tế toàn cầu.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, những kinh nghiệm về hoạt động của Khu và các yếu tố như ưu đãi thuế, hạ tầng kết nối, thủ tục hành chính, hệ sinh thái, chuỗi cung ứng… sẽ giúp TPHCM tiệm cận nhanh hơn với các chuẩn mực toàn cầu, góp phần đạt được mục tiêu, yêu cầu phát triển của Khu thương mại tự do đã đề ra.

TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC - THỤY VŨ