Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24-9 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Canada. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh đây là thời điểm rất quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Hợp tác giữa hai nước không chỉ giới hạn trong thương mại mà còn bao gồm giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác.

Mở thêm cơ hội hợp tác

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, giữa những chuyển động của thời cuộc, mỗi quốc gia đều tìm cách nâng cao năng lực thích ứng và bảo vệ thành quả phát triển. Với Việt Nam, câu trả lời được đúc kết từ lịch sử dân tộc và thực tiễn đổi mới. Là đất nước đã phải trả giá bằng xương máu cho hòa bình, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hợp tác và cùng phát triển; bảo vệ chính nghĩa, công lý và lẽ phải trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Với hơn 3.000km bờ biển, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế của người dân ven biển; mong muốn tăng cường hợp tác về khoa học biển, đóng góp vào quản trị biển, đại dương toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đây là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước tiến xa và vững chắc hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác, hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn, tạo ra những kết quả xứng tầm mà doanh nghiệp và người dân có thể cảm nhận được.

Cụ thể hóa bằng hành động và kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước cần duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, nhất là cấp cao; trao đổi sớm, thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích của mỗi bên; sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng.

Hai bên cần tăng cường trao đổi giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp về quản trị trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu, quyền lợi người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần đi vào chiều sâu, phù hợp với chính sách, nhu cầu và khả năng của mỗi bên, góp phần củng cố lòng tin giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau; thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích.

Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục; ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.

Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu, giao lưu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng liên kết đào tạo, chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo.

Việt Nam và Canada cùng có lợi ích trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh thế giới sẽ còn đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các nghị sĩ tiếp tục đồng hành để tầm nhìn hôm nay được nối tiếp bằng hành động và kết quả ngày mai. Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Theo TTXVN