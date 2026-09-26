Tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác Việt Nam - Algeria

Chiều 25-9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria. Ảnh: BÁO QĐND

Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long cho biết, Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, triển khai nhiệm vụ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác cộng đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Algeria, phối hợp với các cơ quan sở tại thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Ảnh: BÁO QĐND

Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, khát vọng độc lập, tự do và những tình cảm được vun đắp qua nhiều thế hệ là tài sản quý báu của quan hệ hai nước.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tình cảm tốt đẹp cần được bồi đắp, chuyển thành những kết quả hợp tác mới. Do đó, cán bộ làm công tác đối ngoại cần chủ động duy trì các mối quan hệ, tăng cường trao đổi, giúp Algeria hiểu hơn về Việt Nam và đưa quan hệ song phương phát triển phù hợp với nhu cầu của mỗi nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, những yêu cầu mới đặt ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cụ thể hóa bằng các công việc và kết quả thiết thực. Trước hết, công tác đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp vào bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thông qua tăng cường hữu nghị, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác.

Đồng thời, công tác đối ngoại phải chủ động mở ra cơ hội, không gian hợp tác, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; chú trọng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và nền tảng quan hệ Việt Nam - Algeria; chủ động hội nhập, tham gia các hoạt động song phương, đa phương, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Với vị trí địa lý, nguồn lực và những lợi thế của Algeria, Đại sứ quán cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, kiên định về nguyên tắc và linh hoạt trong ứng xử; tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công việc. Hoạt động đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, góp phần tạo dựng thực lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà trung thu tặng các cháu thiếu nhi. Ảnh: BÁO QĐND

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho bà con, từ những gia đình đã định cư lâu năm đến người mới sang làm việc, học tập.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà trung thu tặng các cháu thiếu nhi tại đây.

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THANH HÀ