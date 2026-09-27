TPHCM tăng cường quan hệ hợp tác với Hồng Công (Trung Quốc)

Từ ngày 23 đến ngày 26-9, Đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 24-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và đoàn đã có buổi làm việc với ông Algernon Yau, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại, Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm đến ông Algernon Yau, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại, Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những thành tựu phát triển của Hồng Công thời gian qua; bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hồng Công, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, tài chính, logistics, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa...

Nhấn mạnh Hồng Công luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong đó có TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Hồng Công tại TPHCM. Theo đó, cộng đồng đã hiện diện và không ngừng phát triển trong nhiều thập niên, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Giám đốc Văn phòng Chính sách số Hồng Công. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị chính quyền và các cơ quan hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa ở nhiều lĩnh vực: kết nối doanh nghiệp; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuỗi cung ứng và logistics; tăng cường tổ chức sự kiện giao thương, xúc tiến đầu tư; phát huy vai trò và sự hiện diện của Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hồng Công (HKETO).

Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại Hồng Công Algernon Yau nhất trí với những ý kiến và định hướng hợp tác của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Hồng Công và TPHCM; tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ thương mại đa phương như RCEP, CAFTA 2.0, AHKFTA...; thúc đẩy hợp tác về xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế - lĩnh vực thế mạnh của Hồng Công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khảo sát thực tế tại Trung tâm Tổng đài 1823. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Ngày 25-9, đoàn làm việc với nhiều cơ quan chuyên môn của Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công, gồm: Cục Dịch vụ dân sự, Văn phòng Chính sách số, Cục Quản lý Nhà ở, nhằm trao đổi kinh nghiệm xử lý các vấn đề bức thiết trong phát triển đô thị.

Tại cuộc gặp với bà Ingrid Yeung, Cục trưởng Cục Dịch vụ dân sự, hai bên trao đổi về công tác phát triển và quản lý đội ngũ công chức, việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào nền hành chính.

Tại cuộc gặp với ông Daniel Cheung, Giám đốc Văn phòng Chính sách số, đoàn nghe giới thiệu mô hình xây dựng Chính phủ điện tử; việc tái cấu trúc tổ chức và quy trình đi cùng chuyển đổi số; công tác phối hợp liên cơ quan; hoàn thiện chính sách hạ tầng dữ liệu.

Tiếp đó, đoàn khảo sát thực tế Trung tâm Tổng đài 1823 - mô hình tổng đài do Văn phòng Chính sách số quản lý, chuyên trách tiếp nhận và xử lý các vấn đề phản ánh của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gặp bà Winnie Ho, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở Hồng Công. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Đoàn cũng làm việc với bà Winnie Ho, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở, nghe giới thiệu chính sách và kinh nghiệm của Hồng Công trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; khảo sát thực tế công tác quản lý dân cư tại một khu chung cư nhà ở cho thuê với giá được Nhà nước hỗ trợ.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến thăm Di tích lịch sử Nhà tù Victoria Hồng Công - nơi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bị thực dân giam giữ từ giữa năm 1931 đến năm 1933; thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công; khảo sát một số cơ sở văn hóa xã hội - khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Hồng Công.

PHƯƠNG NAM