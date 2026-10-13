Đơn giản hóa thời gian giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Người dân làm thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụ thể, theo Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế khẩn trương rà soát và đơn giản hóa thời gian giải quyết hồ sơ. Việc giải thể được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 168/2025 và Nghị định số 296/2026.

Cụ thể, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý và chuyển thông tin sang cơ quan thuế trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Ngay khi nhận được phản hồi từ cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý sang “Đã giải thể” trong vòng một ngày làm việc.

Trường hợp không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật trạng thái “Đã giải thể” trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, sau 180 ngày kể từ ngày đăng thông báo hoặc nhận nghị quyết, quyết định giải thể, nếu không có hồ sơ và ý kiến phản đối từ cơ quan thuế hay bên liên quan, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sẽ chuyển sang “Đã giải thể” trong thời hạn một ngày làm việc. Tương tự, các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh liên quan cũng sẽ được chuyển sang trạng thái “Đã chấm dứt hoạt động”.

Chỉ đạo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ việc phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nếu phát sinh sự cố kỹ thuật trong truyền nhận dữ liệu, các đơn vị chủ động phối hợp để bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong 2 ngày làm việc, bảo đảm xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm đã có hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm trước.

MAI HOA