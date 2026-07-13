Gần 292.000 doanh nghiệp chưa được giải thể vì vướng mắc nghĩa vụ thuế

Chiều 13-7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin về việc làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, nhằm triển khai đồng bộ chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, từ đầu tháng 6-2026, Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cơ sở thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh.

Theo Cục Thuế, số liệu từ Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (thuộc Bộ Tài chính) cung cấp cho thấy, hiện nay, cả nước vẫn còn hơn 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

Đối với nhóm doanh nghiệp này, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế cơ sở thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Ảnh: L.T

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định, doanh nghiệp mới được hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời hạn để các đơn vị thuế cơ sở thông báo đến doanh nghiệp nợ thuế nói trên là trước ngày 15-7.

Cũng theo Cục Thuế, hiện cả nước có gần 326.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng đang có nợ thuế. Đối với nhóm doanh nghiệp này, Cục Thuế cho biết sẽ có hai phương án xử lý.

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh từ 1 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, thì cơ quan thuế sẽ ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Thời hạn để cơ quan thuế hoàn thành thông báo đến nhóm doanh nghiệp này là trước ngày 15-7.

Thứ hai, đối với trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính. Sau khi có kết quả thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của pháp luật. Thời hạn cuối cùng cơ quan thuế gửi thông báo đến nhóm doanh nghiệp này trước ngày 17-7.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cho biết sẽ công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp, niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 17-7.

LƯU THỦY