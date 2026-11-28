Ngày 28-11, tại tỉnh Lạng Sơn, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, Bộ Công thương định hướng phát triển chuỗi cung ứng trái cây tươi theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững, tăng cường liên kết từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ.

Theo Bộ Công thương, hạ tầng thương mại và logistics có vai trò quan trọng trong bảo đảm chất lượng hàng hóa, nâng cao hiệu quả lưu thông và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các hạng mục cần được quan tâm phát triển gồm chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho lạnh và dịch vụ hỗ trợ thương mại.

Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc, ngày 28-11. Ảnh: LƯU QUYÊN

Bộ Công thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý chợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và tổ chức lưu thông hàng hóa.

Đối với mặt hàng trái cây tươi, yêu cầu kết nối chuỗi cung ứng là quan trọng do thời gian bảo quản có giới hạn, dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện vận chuyển và lưu kho. Hoạt động xuất khẩu cần được tổ chức đồng bộ từ vùng trồng, thu hoạch, thu mua, sơ chế, đóng gói đến bảo quản, kiểm dịch và thông quan. Nếu một khâu thiếu đồng bộ, chất lượng hàng hóa và hiệu quả kinh doanh đều có thể bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: LƯU QUYÊN

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp tập trung nêu ý kiến về nhu cầu xuất nhập khẩu trái cây giữa Việt Nam và Trung Quốc, giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận, lưu thông hàng hóa, phát triển logistics khu vực biên giới và cập nhật tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, yêu cầu kỹ thuật đối với trái cây xuất khẩu. Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và những trái cây có thế mạnh của Việt Nam.

Thông qua diễn đàn, Bộ Công thương hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, hỗ trợ kết nối cung - cầu, phát triển hạ tầng thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản.

Lạng Sơn giữ vai trò cửa ngõ giao thương, kết nối các vùng sản xuất trong nước với thị trường Trung Quốc, đồng thời nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu qua địa bàn bình quân khoảng 2.000 xe/ngày, thời điểm cao điểm vượt 2.300 xe/ngày, trong đó xe chở nông sản chiếm trên 70%.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt gần 118,3 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Quy mô giao thương này cho thấy vai trò của Lạng Sơn trong kết nối thương mại Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng cửa khẩu, kho lạnh và logistics để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản nông sản.

LƯU QUYÊN