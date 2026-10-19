Đông đảo người dân đến viếng Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Trong ngày đầu tiên của Lễ giỗ lần thứ 158 Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 – 2026), hàng chục ngàn người dân từ nhiều địa phương đã tìm về Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo (xã Nhựt Tảo), tỉnh Tây Ninh dâng hương tưởng nhớ.

Đông đảo người dân đến viếng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại lễ giỗ ông được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến khu di tích dâng hương, dâng lễ, tưởng niệm người anh hùng dân tộc. Dòng người từ các địa phương nối nhau về viếng, góp phần tạo nên không khí tấp nập nhưng vẫn trang nghiêm.

Đối với nhiều người dân, việc đến viếng cụ Nguyễn Trung Trực mỗi dịp lễ giỗ không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng được duy trì qua nhiều thế hệ. Mỗi nén hương, lễ vật dâng lên đều gửi gắm lòng biết ơn đối với công lao và khí phách kiên cường của người anh hùng trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp ở Nam bộ.

Người dân dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ TP Cần Thơ, cho biết: “Từ khi Tây Ninh tổ chức lễ giỗ, năm nào tôi cũng đến viếng Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Tôi thấy rất ý nghĩa khi thắp nén hương tri ân người anh hùng dân tộc. Không khí lễ giỗ, được bà con đón tiếp chu đáo, nghĩa tình khiến chuyến đi của chúng tôi thêm trọn vẹn”.

Học sinh tham quan tiểu cảnh con tàu Hy vọng của thực dân Pháp bị đạo quân ông Nguyễn Trung Trực đốt cháy

Nhiều người dân tình nguyện góp sức công sức cho lễ giỗ. Từ sáng sớm, họ cùng nhau chuẩn bị những món ăn, nước uống miễn phí để phục vụ khách. Những hoạt động này góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Bà Dương Thị Ánh, thành viên đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang, cho biết đã đồng hành với hoạt động thiện nguyện tại lễ giỗ 4 năm. Năm nay, đoàn của bà có mặt từ tối 15-10 để chuẩn bị các phần ăn miễn phí phục vụ người dân, du khách.

Người dân thưởng thức đồ chay miễn phí

Ban tổ chức lễ giỗ năm nay đã tiếp nhận khoảng 150 tấn gạo, rau củ… do người dân đóng góp. Hơn 1.000 người tham gia công tác nấu, phục vụ đồ ăn chay miễn phí cho khách thập phương; khoảng 1.000 chiếc võng được bố trí cho để người dân, du khách nghỉ ngơi.

Địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ giỗ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ người dân đến viếng.

Lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách

Lễ giỗ lần thứ 158 Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra từ ngày 19 đến 21-10, nhằm ngày 10 đến 12-9 âm lịch, tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã Nhựt Tảo. Theo Ban tổ chức, dự kiến lễ giỗ đón hơn 600.000 lượt người dân, du khách đến dâng hương, chiêm bái và tham gia các hoạt động trong những ngày lễ.

Cùng với các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, Di tích lịch sử Khu vực Xóm Nghề, xã Bình Đức, quê hương của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, cũng tổ chức các hoạt động tưởng niệm trong dịp này.

QUANG VINH