An Giang: Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, được dàn dựng công phu, sân khấu hóa sinh động.

Tối 17-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: NAM KHÔI

Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, gồm 2 chương, được dàn dựng công phu, sân khấu hóa sinh động.

Chương trình nghệ thuật thu hút sự theo dõi của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ảnh: NAM KHÔI

Trong đó, chương 1 - "Hào khí Nguyễn Trung Trực” tái hiện hào khí cách mạng, lòng yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực chống giặc ngoại xâm. Qua đó, thể hiện sự tri ân công đức của vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - người con ưu tú của Nam bộ. Ông đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, để lại cho muôn đời sau tấm gương sáng ngời về lòng trung nghĩa, tinh thần bất khuất, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Chương 2 - "An Giang vững bước tương lai” với những tiết mục ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tự hào về thành quả của quá trình phát triển quê hương An Giang, khát vọng về một tương lai tươi sáng, xây dựng tỉnh An Giang nghĩa tình, giàu đẹp, vững vàng trên hành trình phát triển, đang cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19-10 (nhằm ngày 26 đến 28-8 âm lịch). Ngoài các nghi thức truyền thống, lễ hội còn nhiều hoạt động văn hóa, trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và biểu diễn nghệ thuật nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868) được nhân dân tôn vinh là “tướng lĩnh nông - ngư dân xuất sắc” trong phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ XIX. Ông được nhân dân kính ngưỡng gọi là “Thần”, “Ông Nguyễn”, “Cụ Nguyễn”, “Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”... Ở nhiều địa phương, người dân lập đình thờ ông hoặc phối thờ cùng các vị thần khác. Riêng tại Rạch Giá (tỉnh An Giang), Đình Thần Nguyễn Trung Trực là nơi thờ tự chính, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của lễ giỗ Cụ Nguyễn - một nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tinh thần của người dân Nam bộ.

NAM KHÔI