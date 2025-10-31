Tây Ninh tổ chức lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Hàng trăm ngàn người dân, du khách từ mọi miền Tổ quốc đã về dự Lễ tưởng niệm 157 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025) tại tỉnh Tây Ninh.

Đông đảo người dân, du khách thập phương về Tây Ninh dâng hương, tưởng nhớ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Chiều 31-10, tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo (xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Ban Quản lý di tích và nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 157 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 – 2025).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dâng hương tưởng nhớ anh hùng Nguyễn Trung Trực

Tham dự lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; cùng với đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã tề tựu về khu di tích để dâng hương tưởng niệm người anh hùng áo vải, ghi nhớ công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Tại buổi lễ, đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, ôn lại thân thế, sự nghiệp và tinh thần bất khuất của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Ông sinh năm 1838 trong một gia đình gốc Bình Định ở xóm Nghề bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An trước đây.

Sau khi thực dân Pháp nhiều lần đánh phá duyên hải Trung bộ, gia đình ông phiêu bạt vào Nam định cư tại Long An. Đến khi thực dân Pháp chiếm các tỉnh Nam Kỳ, ông là một trong những người đầu tiên ở Nam bộ phất cờ khởi nghĩa, tụ họp nghĩa quân kháng Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX.

Tiết mục cải lương tái hiện khí phách hiên ngang của anh hùng Nguyễn Trung Trực

Ngày 10-12-1861, dưới sự giúp đỡ của nhân dân và hương chức làng Nhựt Tảo, Nguyễn Trung Trực cùng với nghĩa quân đốt tàu chiến L’Espérance (Hy Vọng) được xem là hiện đại lúc bấy giờ của thực dân Pháp.

Lễ giỗ năm nay được tổ chức trang trọng trong 3 ngày, với nhiều hoạt động văn hóa – lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống Nam bộ như hát bội, giao lưu đờn ca tài tử, cải lương với nội dung về cuộc đời và chiến công của Anh hùng Nguyễn Trung Trực. Nhiều bếp ăn từ thiện, “tiệc chay” miễn phí được tổ chức phục vụ du khách, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân địa phương.

Lễ tưởng niệm 157 năm ngày hy sinh Anh hùng Nguyễn Trung Trực là dịp để nhân dân Tây Ninh và du khách thập phương bày tỏ lòng tri ân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa – lịch sử của vùng đất Nam bộ anh hùng.

QUANG VINH