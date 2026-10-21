Dự báo Nam bộ chiều nay có nơi mưa trên 70mm

Ngày 21-10, Nam bộ và Lâm Đồng có khả năng tiếp tục có mưa rào hoặc dông, cục bộ mưa to. Miền Bắc hôm nay sẽ có mưa rải rác về chiều. Trên Tây Bắc Thái Bình Dương, siêu bão Champi đang duy trì cường độ rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tại TPHCM, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều và tối. Cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp.

Ở miền Bắc, sáng nay không khí lạnh chưa tác động đến thời tiết Hà Nội. Theo cơ quan khí tượng, sáng sớm trời mát, nhiệt độ Hà Nội khoảng 25-26 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ tăng nhanh về trưa, cao nhất khoảng 33 độ C do hiệu ứng trước không khí lạnh.

Đến chiều, một số nơi ở khu vực Đông Bắc bộ sẽ có mưa dông rải rác, sau đó lan ra Tây Bắc bộ và trung du Bắc bộ.

Hà Nội về chiều có thể có không khí lạnh cường độ yếu. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại miền Trung, ban ngày nhiều nơi tạnh ráo. Từ chiều tối đến đêm, mưa rào và dông rải rác.

Siêu bão Champi đang ở cường độ rất mạnh Các chuyên gia khí tượng thông tin, sáng 21-10, siêu bão Champi ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió cực đại 287km/giờ, tương đương cấp 17 theo thang phân cấp bão của Việt Nam. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Hoa Kỳ tại Guam, trong bản tin sáng 21-10, tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ Bắc - 132,4 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng 26km/giờ. Vị trí tâm bão Champi lúc 6 giờ ngày 21-10 qua ảnh vệ tinh. Nguồn: Chụp lại màn hình Hầu hết các trung tâm cảnh báo bão trong khu vực đều nhận định, Champi tiếp tục di chuyển trên Tây Bắc Thái Bình Dương, hướng về vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau đó có thể chuyển hướng lên phía Bắc. Cục Khí tượng - thủy văn của Việt Nam nhận định, khả năng bão đi vào Biển Đông ở mức thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu bão có thể làm gió trên vùng biển phía Bắc của Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.

PHÚC HẬU