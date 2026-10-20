Xã hội

Rãnh áp thấp đi qua, Nam bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay 20-10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai chủ yếu nắng; Nam bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào, dông, cục bộ mưa to.

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TPHCM có khả năng mưa lớn vào giờ tan tầm, gây ngập cục bộ. Ảnh minh họa: KIÊN CƯỜNG

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, đêm qua 19-10 và sáng sớm nay, khu vực Đông Nam bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Một số nơi có lượng mưa trên 50mm như: tại trạm Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) 112,4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 57mm, Phong Thạnh Đông (Cà Mau) 51,8mm…

Ngày và đêm 20-10, khu vực Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ dự báo có mưa rào và có dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; mưa tập trung vào chiều và tối.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, ngày 20-10, các tỉnh, thành ở Nam bộ tiếp tục có mưa, tập trung nhiều vào chiều và tối. Riêng TPHCM, người dân cần lưu ý nguy cơ mưa lớn vào giờ tan tầm, có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực.

Nguyên nhân gây mưa là rãnh áp thấp có trục đi qua Nam bộ. Theo nhận định của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, mưa tại TPHCM và Nam bộ có xu hướng giảm dần từ khoảng ngày 21 đến 22-10 khi rãnh áp thấp suy yếu.

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PHÚC HẬU

Từ khóa

mưa TPHCM dự báo thời tiết Nam bộ ngập rãnh áp thấp

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