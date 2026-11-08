Dự báo Nam bộ giảm mưa

Từ nay đến ngày 10-11, dự báo ở khu vực Nam bộ giảm mưa, gia tăng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 12 đến 15-11, mưa dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.