Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2 tại Khánh Hòa

Chiều 7-11, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã bắt được phạm nhân Hồ Văn Tình, sau khoảng 17 ngày lẩn trốn, khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).