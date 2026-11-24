Không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ, từ đêm nay và ngày mai 25-11 là khoảng thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh này. Từ tối nay đến đêm 25-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nơi mưa to.