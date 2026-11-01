“Đu concert”: Đam mê và bài toán tài chính

Những tấm vé concert (đại nhạc hội), những chuyến đi nước ngoài tốn hàng chục triệu đồng để gặp thần tượng đang trở thành lựa chọn của không ít người trẻ.

Đằng sau sự hào hứng ấy là một câu hỏi: khi trải nghiệm tinh thần ngày càng được ưu tiên, người trẻ cân đối đam mê và khả năng tài chính như thế nào?

Gặp Khanh Nguyễn (22 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) tại một quán cà phê trên đường Phan Xích Long, cô hào hứng chia sẻ về kế hoạch “đu concert” của nhóm BTS tại Thái Lan vào đầu tháng 12 tới. Vé concert, vé máy bay, khách sạn và lịch trình đi lại trong 3 ngày 2 đêm đã được cô chuẩn bị. Riêng vé concert, cô chấp nhận thuê bên thứ ba săn vé.

Trước đó, Khanh Nguyễn vừa tham gia concert Tinh hà say hi tại TPHCM. Theo cô, việc mua vé các concert trong nước tương đối thuận lợi. Cô xác định rõ giới hạn chi tiêu theo mức độ yêu thích và khả năng tài chính. Với các concert trong nước, cô chỉ chấp nhận mức giá dưới 1 triệu đồng/vé. Riêng chuyến đi concert BTS sắp tới, cô dự kiến chi tiêu khoảng 20 triệu đồng.

Đông đảo bạn trẻ tham gia concert Tinh hà say hi ngày 18-10 tại TPHCM. Ảnh: BTC

Nhu cầu “đu idol” ngày càng phổ biến cũng kéo theo sự sôi động của dịch vụ săn vé (camp vé). Trên nhóm “Trao đổi vé và kinh nghiệm đi concert” với hơn 127.000 thành viên, nhiều lời mời camp vé các chương trình trong và ngoài nước liên tục xuất hiện, đi kèm những cam kết như: không thành công hoàn 100% tiền cọc, tiền công tùy hạng vé và các điều kiện chuyển khoản. Riêng BigBang World Tour 2026 còn có nhóm book camp, mua bán, trao đổi vé với hơn 103.000 thành viên.

Những hình ảnh người trẻ khoe vé, check-in tại concert trên mạng xã hội đã và đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đây là biểu hiện của lối chi tiêu hoang phí, chạy theo hiệu ứng đám đông. Ngược lại, nhiều ý kiến xem đó là cách tận hưởng giá trị tinh thần.

Thực tế, một bộ phận người trẻ có thể bị cuốn theo trào lưu, chi tiêu vượt quá khả năng hoặc chỉ vì sợ lỡ một sự kiện được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, nếu đánh đồng tất cả những người muốn tham gia trải nghiệm concert với hành vi tiêu dùng thiếu kiểm soát là chưa hợp lý.

“Với nhiều bạn gen Z, concert không đơn thuần là nghe nhạc mà còn là kết nối với những người cùng đam mê và tạo ra ký ức đáng nhớ. Mạng xã hội chắc chắn có tác động, nhưng tôi nghĩ không nên chỉ nhìn sự hào hứng ấy như một hành vi chạy theo đám đông. Đôi khi người trẻ không tiêu tiền thiếu suy nghĩ, mà chính chúng ta đã quá quen đo giá trị cuộc sống bằng những thứ hữu hình, rồi xem nhẹ giá trị tinh thần. Điều quan trọng là khả năng chi trả, giá trị nhận được và hệ quả của lựa chọn. Vấn đề ở đây không phải gen Z tiêu tiền khác thế hệ trước, mà là chúng ta có chấp nhận rằng mỗi thế hệ có quyền định nghĩa điều gì đáng giá đối với cuộc sống của mình”, chuyên gia truyền thông Lê Bá Hải Siêu nhìn nhận.

HẢI DUY