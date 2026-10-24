Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư: Gắn ưu đãi với nội địa hóa

Sáng 24-10, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, các đại biểu thống nhất cao về yêu cầu phải thay đổi cơ bản phương thức thu hút nguồn vốn nước ngoài.